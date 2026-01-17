Jeremías González Ferioli subió al podio en SSV y cerró una gran actuación en el Dakar 2026

El cordobés fue tercero en la última etapa de SSV y terminó quinto en la general, mientras que Borck Heger fue campeón por segundo año consecutivo.

Jeremías González Ferioli celebró su tercer puesto en la última etapa de SSV y cerró el Dakar 2026 entre los cinco mejores de la general.

Jeremías González Ferioli fue el argentino más destacado en la última etapa del Rally Dakar 2026 en la categoría SSV, al finalizar tercero en una jornada exigente y cerrar su participación con un valioso quinto puesto en la clasificación general. El cordobés coronó así una actuación consistente frente a la élite mundial de los vehículos side by side.

La victoria de etapa quedó en manos del portugués Joao Monteiro, que se impuso por apenas 14 segundos sobre Johan Kristoffersson, mientras que González Ferioli completó el podio del día. El resultado no alteró la definición del título, que volvió a quedar en poder del estadounidense Brock Heger, campeón por segundo año consecutivo y líder de un nuevo triunfo de Polaris en la categoría.

ganadores ssv Brock Heger, campeón del Rally Dakar por segundo año consecutivo. Instagram @polarisrzr Heger terminó sexto en la especial final, lo suficiente para sostener una ventaja superior a una hora sobre su escolta Kyle Chaney, mientras que el francés Xavier de Soultrait completó el podio de la general, sumando su segundo top 3 en el Dakar.

Rally Dakar 2026: así quedaron los argentinos en la general de SSV Además del quinto puesto de González Ferioli, otro argentino que completó una destacada actuación fue Manuel Andújar, quien finalizó séptimo en la clasificación general tras ubicarse noveno en la última etapa. De este modo, ambos representantes nacionales cerraron el Dakar 2026 entre los diez mejores de la categoría SSV.