Rally Dakar: Nicolás Cavigliasso terminó 3° y se subió al podio en la categoría Challenger

El piloto cordobés culminó un exitoso Rally Dakar 2026 al culminar en el tercer lugar y subirse al podio. El español Pau Navarro fue el gran ganador.

El argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) redondeó unas muy buenas semanas para terminar tercero y subirse al podio en la categoría challenger del Rally Dakar, que tuvo como ganador al español Pau Navarro (Odyssey Academy).

Cavigliasso, que en 2019 se consagró en cuatriciclos y el año pasado consiguió el título en la categoría Challenger, completó una de las travesías más duras del automovilismo en un tiempo total de 55 horas, 22 minutos y 13 segundos, para finalizar a 35 minutos y 52 segundos de Navarro. El podio de la categoría lo completó el saudí Yasir Seaidan (Nasser Racing Team), quien quedó a 23 minutos y 22 segundos del campeón.

Nicolás Cavigliasso quedó a un paso de la gloria. Foto: Instagram Kevin Benavides también tuvo una gran actuación en el Rally Dakar 2026 El otro argentino que tuvo una muy destacada actuación fue Kevin Benavides (Odyssey Academy), quien tuvo su primera experiencia en la categoría tras sus títulos en 2021 y 2023 en motos.

Benavides, que incluso se quedó con el triunfo en la última etapa, quedó séptimo en la clasificación general, aunque pudo haber terminado mucho más arriba pero perdió muchísimo tiempo por los problemas que sufrió en las primeras etapas. También hubo dos argentinos en el top 5, ya que Bruno Jacomy y Augusto Sanz finalizaron cuarto y quinto respectivamente como copilotos.

kevin benavides Kevin Benavides brilló en la etapa final. Instagram @kevinmaxbenavides Esta fue la sexta edición donde se llevó a cabo la competición en la categoría challenger, donde previamente se habían consagrado el checo Josef Machacek, el chileno Francisco “Chaleco” López, el estadounidense Austin Jones, la española Cristina Gutiérrez y el argentino Nicolás Cavigliasso.