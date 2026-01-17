Tras el histórico triunfo de Luciano Benavides, así quedó la lista de los argentinos ganadores del Rally Dakar

Argentina volvió a celebrar en el Rally Dakar de la mano de Luciano Benavides . El piloto salteño capitalizó un desacierto de Ricky Brabec, hasta entonces dueño de la clasificación general, y en un desenlace electrizante definido por apenas dos segundos se quedó con el título en la categoría motos, en una consagración para la historia.

Con este logro, Benavides inscribió su nombre entre los ganadores argentinos de la prueba más exigente del mundo y amplió la tradición nacional sobre dos ruedas. Se convirtió en el segundo representante albiceleste en conquistar el Dakar en motos, siguiendo el camino marcado por su hermano Kevin, campeón en las ediciones 2021 y 2023.

Antes de la hazaña lograda por Luciano Benavides , otros once competidores se subieron al primer escalón del rally más desafiante del mundo. El inicio de esta etapa dorada se remonta a 2010 en la categoría cuatriciclos, cuando Marcos Patronelli se adueñó del título tras una actuación sobresaliente a lo largo de toda la competencia. La posta quedó en familia, ya que en 2011 fue Alejandro Patronelli quien celebró la victoria, prolongando el dominio argentino en esa especialidad.

Convertidos en referentes indiscutidos del Dakar, los Patronelli sostuvieron la supremacía durante dos temporadas más. Alejandro volvió a subirse a lo más alto del podio en 2012, mientras que Marcos repitió la consagración en 2013, siempre en cuatriciclos, en ediciones que recorrieron caminos de Argentina, Chile y Perú.

Luego de varias ediciones sin festejos albicelestes, Marcos Patronelli reapareció en lo más alto en 2016 y selló su tercera consagración en el Dakar, en una competencia que tuvo a Argentina y Bolivia como escenarios principales.

La bandera nacional volvió a flamear en la cima tres años después, cuando Nicolás Cavigliasso dominó la categoría cuatriciclos y se quedó con el título. Tras aquella victoria en Perú y con la interrupción que significó la pandemia, el relevo llegó en 2021: Manuel Andújar conquistó el Dakar en Arabia Saudita y volvió a engrosar el palmarés argentino en quads.

En esa misma edición, Kevin Benavides rompió con la tradición de los cuatriciclos y llevó a la Argentina a lo más alto en la división de motos, marcando un hito al conquistar el título en una categoría distinta. El salteño volvió a repetir la hazaña en 2023 y firmó un histórico doblete sobre dos ruedas. Ya en 2024, el protagonismo nacional regresó a los cuads, con Manuel Andújar como ganador y una nueva consagración para el país. Finalmente, en 2025, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron imponerse en la categoría Challenger y llegar a lo más alto del Rally Dakar.

La lista de los argentinos ganadores del Rally Dakar