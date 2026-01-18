El plan de un gigante de México que complica el deseo de Sebastián Villa de jugar en River

Tras insistir con la chance de llegar a River, el delantero Sebastián Villa recibió una propuesta internacional que cambia el escenario para 2026.

El mercado no da respiro y el futuro de Sebastián Villa entra en zona caliente.

A menos de una semana del inicio del Torneo Apertura 2026, los clubes del fútbol argentino siguen moviéndose en el mercado de pases para reforzar sus planteles. En ese contexto, uno de los nombres que mantiene en vilo a varios equipos es el de Sebastián Villa.

El delantero colombiano fue una de las grandes figuras en su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Independiente Rivadavia, donde tuvo un rol clave en la conquista de la Copa Argentina. Tras ese logro, el atacante le pidió a Daniel Vila, presidente del club mendocino, que se cumpla la promesa de facilitarle una salida hacia un equipo con mayor proyección deportiva.

Desde entonces, Villa dejó en claro su postura: quiere irse. Incluso, en declaraciones públicas, expresó su deseo de recibir el llamado de Marcelo Gallardo para cumplir el objetivo de vestir la camiseta de River, pese a su pasado por Boca.

En el medio aparecieron sondeos desde Brasil, pero en las últimas horas el escenario dio un giro. Según el colega Germán García Grova, Cruz Azul aceleró gestiones y confía en poder cerrar su incorporación de cara a la temporada 2026. La propuesta del club mexicano aparece como difícil de rechazar.

En el medio aparecieron sondeos desde Brasil, pero en las últimas horas el escenario dio un giro. Según el colega Germán García Grova, Cruz Azul aceleró gestiones y confía en poder cerrar su incorporación de cara a la temporada 2026. La propuesta del club mexicano aparece como difícil de rechazar.

La institución de la Liga MX viene de sacudir el mercado con la llegada de Miguel Borja, quien arribó en condición de libre tras su paso por River y solo resta su presentación oficial. Para liberar cupos de extranjeros, Cruz Azul resolvió las salidas del uruguayo Camilo Cándido y del europeo Mateusz Bogusz.