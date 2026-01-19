La sinceridad de Alan Velasco tras volver a ser titular y convertir un gol en Boca: "Queriendo revertir..."

Después de un 2025 marcado por momentos incómodos, Alan Velasco volvió a tener protagonismo, respondió en la cancha y dejó frases que explican su presente.

Alan Velasco festeja ¿su gol?, el que le dio el empate a Boca tras un remate que se desvió en dos rivales.

Alan Velasco volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez por los motivos que Boca necesitaba. El delantero fue titular, convirtió el gol del 1-1 transitorio y fue una de las piezas clave en el triunfo 2-1 ante Olimpia, en la previa del debut del Xeneize en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra.

El cierre del 2025 lo había encontrado en un lugar incómodo, señalado por aquel cambio que Claudio Úbeda decidió justo antes del gol de Racing que eliminó a Boca del Torneo Clausura. Tras un primer amistoso sin minutos, el ex Independiente aprovechó su chance y respondió con fútbol y gol.

“Siempre es importante empezar ganando. Si bien era un amistoso de pretemporada, nosotros lo tomamos como un partido oficial con esta camiseta no existen los amistosos, y ahora estoy preparado para empezar el campeonato con mucha actitud”, analizó Velasco apenas terminado el partido, todavía en el campo de juego.

"Cuando se arranca un nuevo año, hay nuevas energías y nada, queriendo revertir mi situación y seguir para adelante con este grupo que siempre me apoyó".

Entre risas, también reclamó el gol del empate, que nació de un remate suyo y se desvió antes de entrar. "El gol contamelo a mí, ja", soltó, consciente de lo que significa ese empujón anímico. Y enseguida fue más profundo: "Cuando se arranca un nuevo año, hay nuevas energías y nada, queriendo revertir mi situación y seguir para adelante con este grupo que siempre me apoyó".