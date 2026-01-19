Claudio Úbeda no escondió la intranquilidad en Boca por Miguel Merentiel: "Nos preocupa y nos ocupa"
El DT de Boca analizó la victoria ante Olimpia, explicó decisiones tácticas y dejó definiciones clave sobre el delantero uruguayo y el armado del plantel.
Tras la victoria 2-1 ante Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás, Claudio Úbeda brindó una conferencia de prensa en la que analizó el funcionamiento de Boca, el reparto de minutos en los jugadores del plantel y la importancia de ganar incluso en partidos de preparación.
“Boca siempre tiene que ganar, amistoso o partido oficial, y dentro de esa victoria involucrarnos un poco que ganen minutos la mayor parte del plantel o los que más frecuentemente participan y sirvió para que podamos usar muchos más jugadores durante el partido”, explicó.
Te Podría Interesar
El mensaje de Claudio Úbeda que resume la presión de Boca
Sin embargo, el foco de la conferencia se posó rápidamente en Miguel Merentiel, quien pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia. La situación encendió las alarmas, sobre todo por el contexto: es el único nueve disponible del plantel, con Edinson Cavani y Milton Giménez lesionados y con parte médico informado días atrás.
La respuesta del entrenador no trajo tranquilidad. “Lógico que preocupa y nos ocupa. Lo de Miguel: tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí en donde sintió la molestia. esperemos a que mañana le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos”, afirmó Úbeda.
La frase de Úbeda que encendió todas las alarmas en Boca por Merentiel
Consultado sobre la chance de salir a buscar un '9' en el mercado, el DT fue claro y marcó su postura. “Yo me ocupo del plantel que tenemos a disposición, que es grande. Estamos tratando de recuperar jugadores en esa posición y esperemos poder recuperarlos lo más rápido posible”.
El DT también se refirió a la búsqueda táctica del equipo y al rol de los volantes en un esquema sin un centrodelantero fijo. “Al jugar con 3 volantes intentamos que el opuesto tenga la posibilidad de llegar al área y romper cuando se llega por banda contraria, es necesario al no jugar con otro delantero centro, necesitás presencia de área del centrodelantero, del volante, del extremo opuesto, es importante que los volantes entiendan que lleguen al área”, detalló.