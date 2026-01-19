Claudio Úbeda no escondió la intranquilidad en Boca por Miguel Merentiel: "Nos preocupa y nos ocupa"

El DT de Boca analizó la victoria ante Olimpia, explicó decisiones tácticas y dejó definiciones clave sobre el delantero uruguayo y el armado del plantel.

Claudio Úbeda y Pablo "Vitamina" Sánchez, DT de Boca y Olimpia, respectivamente y escompañeros en el Rosario Central de Don Ángel Tulio Zof.

“Boca siempre tiene que ganar, amistoso o partido oficial, y dentro de esa victoria involucrarnos un poco que ganen minutos la mayor parte del plantel o los que más frecuentemente participan y sirvió para que podamos usar muchos más jugadores durante el partido”, explicó.

Sin embargo, el foco de la conferencia se posó rápidamente en Miguel Merentiel, quien pidió el cambio a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia. La situación encendió las alarmas, sobre todo por el contexto: es el único nueve disponible del plantel, con Edinson Cavani y Milton Giménez lesionados y con parte médico informado días atrás.

La respuesta del entrenador no trajo tranquilidad. “Lógico que preocupa y nos ocupa. Lo de Miguel: tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí en donde sintió la molestia. esperemos a que mañana le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos”, afirmó Úbeda.

La frase de Úbeda que encendió todas las alarmas en Boca por Merentiel Embed "EL TENÍA UNA PEQUEÑA MOLESTIA DE UN GOLPE Y EN TEORÍA FUE AHÍ DONDE SINTIÓ LA MOLESTIA". El Sifón Ubeda explicó lo sucedido con la Bestia Merentiel vs. Olimpia... ¿Se habrá LESIONADO?#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dpksFqI01b — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026 Consultado sobre la chance de salir a buscar un '9' en el mercado, el DT fue claro y marcó su postura. “Yo me ocupo del plantel que tenemos a disposición, que es grande. Estamos tratando de recuperar jugadores en esa posición y esperemos poder recuperarlos lo más rápido posible”.