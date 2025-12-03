Encuesta: ¿estás de acuerdo con la sanción que se impuso a los alumnos del Santa María?
Un grupo de alumnos del colegio Santa María, de la Universidad Champagnat, generó destrozos. Fueron sancionados con amonestaciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué sanción creés que corresponde?
Alumnos de la escuela Santa María, de la Universidad Champagnat, generaron destrozos en la escuela como parte de los "festejos" por el final de su cursado. La escuela los sancionó con 20 amonestaciones y, así, quedaron libres. Además deberán reparar los daños.
¿Creés que es justa la medida? ¿Qué otra sanción creés que corresponde? Votá en las encuestas.