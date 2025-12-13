José Mansur explicó por qué ganó las elecciones en Godoy Cruz: "El hincha nos conoce"
José Mansur ganó las elecciones en Godoy Cruz y es el flamante presidente del club. Qué dijo sobre el triunfo ante Chapini y Sajú.
José Mansur es el flamante presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba tras derrotar con una buena diferencia a Alejandro Chapini y a Adrián Sajú en las elecciones celebradas este sábado en la institución: 58% sobre 33% y 8% de los votos, respectivamente.
En ese sentido, minutos después de conocerse los resultados finales, el Turco, que tendrá su tercera etapa como presidente del club (2013 a 2017 y 2017 a 2021), destacó los motivos por los que se quedó con el triunfo y le agradeció al socio.
"Ante todo le tenemos que agradecer a la gente que salió a defender los principios y los valores que tiene el club", manifestó José Mansur.
Al mismo tiempo, destacó que la gente "defendió un modelo de gestión y de transparencia muy importante y eso nos compromete mucho más de lo que nos podíamos imaginar y mucho más que en las otras ocasiones en las que estuvimos en el club. Estamos dispuestos, por eso nos presentamos. Vamos a poner a Godoy Cruz en el lugar que se merece".
Por otro lado, sentenció: "El hincha de Godoy Cruz nos conoce y sabe lo que le podemos dar. Siempre damos trabajo y compromiso, por eso creo que la gente nos votó. Por la calidad de gestión que le podemos dar al club".
"El compromiso será con la gestión de todas las áreas, tanto la deportiva del fútbol de primera, del fútbol amateur, de todas las disciplinas y de la escuela", agregó.
Finalmente le dejó un mensaje a Chapini y dijo: "Fue muy bueno que hayamos competido. Fue una decisión de él la de no continuar el proyecto. Seguirán las relaciones como corresponde, no hay ningún problema".