José Mansur explicó por qué ganó las elecciones en Godoy Cruz: "El hincha nos conoce"

José Mansur ganó las elecciones en Godoy Cruz y es el flamante presidente del club. Qué dijo sobre el triunfo ante Chapini y Sajú.

José Mansur es el flamante presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba tras derrotar con una buena diferencia a Alejandro Chapini y a Adrián Sajú en las elecciones celebradas este sábado en la institución: 58% sobre 33% y 8% de los votos, respectivamente.

En ese sentido, minutos después de conocerse los resultados finales, el Turco, que tendrá su tercera etapa como presidente del club (2013 a 2017 y 2017 a 2021), destacó los motivos por los que se quedó con el triunfo y le agradeció al socio.

"Ante todo le tenemos que agradecer a la gente que salió a defender los principios y los valores que tiene el club", manifestó José Mansur.

Al mismo tiempo, destacó que la gente "defendió un modelo de gestión y de transparencia muy importante y eso nos compromete mucho más de lo que nos podíamos imaginar y mucho más que en las otras ocasiones en las que estuvimos en el club. Estamos dispuestos, por eso nos presentamos. Vamos a poner a Godoy Cruz en el lugar que se merece".

Por otro lado, sentenció: "El hincha de Godoy Cruz nos conoce y sabe lo que le podemos dar. Siempre damos trabajo y compromiso, por eso creo que la gente nos votó. Por la calidad de gestión que le podemos dar al club".