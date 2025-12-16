La Justicia de París falló a favor de Kylian Mbappé y el PSG deberá pagarle una fortuna

El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a abonar los atrasos salariales reclamados por Kylian Mbappé , aunque rechazó el resto de las demandas presentadas por el futbolista, quien había solicitado una suma superior a los 260 millones de euros .

La resolución judicial contempla el pago de salarios y primas adeudadas, estimadas en unos 55 millones de euros, a los que se suman las vacaciones no abonadas. De este modo, la cifra final asciende a 61 millones, según el cálculo realizado por los abogados del delantero.

El fallo también estableció la ejecución provisional de la sentencia, lo que implica que el PSG deberá efectuar el pago incluso si decide recurrir la decisión judicial, un punto clave en el desarrollo del conflicto.

Además de ordenar el pago a Mbappé , el tribunal desestimó todas las pretensiones del club parisino, que reclamaba cerca de 450 millones de euros. La institución había argumentado un comportamiento “desleal” del futbolista, al considerar que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 sin haberlo comunicado de manera formal.

Los jueces no hicieron lugar a ese planteo y descartaron las acusaciones del PSG , que buscaba una compensación económica por la salida del delantero. El revés judicial dejó sin sustento la estrategia legal impulsada por la dirigencia encabezada por Nasser Al Khelaifi.

kylian mbappe.jpg Kylian Mbappé ganó un juicio laboral contra el PSG por atrasos salariales. Shutterstock

Los representantes legales de Mbappé celebraron el fallo, pese a que la cifra reconocida fue inferior a la reclamada inicialmente. “Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido”, sostuvo la abogada Delphine Verheyden a la salida del tribunal.

El origen del conflicto tras la salida de Kylian Mbappé

El litigio entre Mbappé y el PSG se originó luego de la partida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, cuando se incorporó al club español en condición de libre, sin que se abonara una indemnización por traspaso.

Según la versión del PSG, los últimos tres meses de salario no fueron abonados porque formaban parte de un acuerdo verbal alcanzado a comienzos de esa temporada, luego de que el jugador comunicara que no haría uso del tercer año opcional de su contrato, firmado originalmente hasta 2026.

En ese contexto, el club lo apartó del primer equipo y solo lo reincorporó tras ese supuesto entendimiento. Sin embargo, Mbappé desconoce la validez de ese acuerdo al sostener que nunca fue registrado oficialmente en la Liga y que no se establecieron cifras concretas.

Por su parte, Frédérique Cassereau, otra de las abogadas del futbolista, consideró que sería “elegante” que el PSG no apele la sentencia, a la que calificó como “histórica” por reforzar los derechos de los jugadores frente a los clubes.