La confianza de Filipe Luís de cara a la final de la Copa Intercontinental frente al PSG: "Sabemos que..."

La confianza de Filipe Luís en la previa de la final de la Copa Intercontinental ante el PSG.

El principal responsable del gran 2025 que tuvo el Flamengo se llama Filipe Luís. Desde su llegada, el histórico futbolista del Atlético de Madrid se consagró campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores al vencer al Palmeiras, se quedó con el Derbi de las Américas frente a Cruz Azul y la Copa Challenger ante el Pyramids de Egipto.

Ahora, este miércoles a las 14:00 (hora de Argentina), el Mengao irá en busca de dar el gran golpe en la final de la Copa Intercontinental ante el PSG de Luis Enrique, el vigente campeón de la Champions League y que no tendrá a algunas de sus figuras por lesiones.

La confianza de Filipe Luís de cara a la final de la Copa Intercontinental frente al PSG En la previa del gran partido, Filipe Luís habló en conferencia de prensa y se mostró confiado de que el elenco de Río de Janeiro puede dar el gran golpe ante el conjunto parisino, recordando el choque de octavos de final ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes: “Cada partido es diferente. No vamos a jugar contra el Bayern, sino contra el París, aunque su presión tenga la misma energía", comenzó.

La honestidad de Filipe Luis tras el 1-1 en Santiago del Estero. Foto: @Flamengo La honestidad de Filipe Luis a un día de la final de la Copa Intercontinental. Foto: @Flamengo "En aquel entonces creía que era un plan para ganarle al Bayern, y fueron mejores que nosotros. Ahora, es un plan diferente, pero sin abandonar nuestros principios, lo que es el ADN del Flamengo. Es un partido diferente, una historia diferente. En una final, debemos cometer los menos errores posibles", continuó.

"No me cabe duda de que jugadores tan jóvenes y rápidos nos pondrán en apuros en ciertos momentos del partido. Como ya hicieron en Brasil, en la Libertadores y en el Mundial de Clubes. Tenemos una forma de defender: no defendemos al jugador individual, defendemos al equipo, el balón, y esperamos quitarle el máximo tiempo posible a los jugadores clave, sobre todo en el mediocampo", añadió.