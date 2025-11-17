Mbappé y PSG llevan su conflicto a la Justicia: reclamos cruzados por más de 500 millones de euros

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y su exclub se enfrentaron en una audiencia clave en París por una millonaria disputa salarial.

Mbappé y el PSG mantienen un conflicto contractual que se profundizó tras su salida como jugador libre en junio de 2024.

Kylian Mbappé y su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG), llevaron este lunes su disputa a una instancia decisiva ante el Tribunal laboral de París, donde presentaron reclamos cruzados de 263 y 240 millones de euros, respectivamente. El origen del litigio está en los 55 millones de euros en salarios y primas pendientes que, según el delantero del Real Madrid, el club decidió no abonarle tras su negativa a renovar más allá de 2024.

La audiencia se desarrolló en un clima tenso, con cuatro abogados por cada parte y sin la presencia de Mbappé. La resolución se conocerá el 16 de diciembre, pero la disputa escaló a niveles inéditos para un caso laboral en Francia. El internacional francés sostiene desde hace dos años que el PSG incumplió con el pago de los últimos meses de salario y de una prima prometida.

Tras pasar por instancias de la Liga francesa, la Federación de Fútbol y un reclamo ante la UEFA, sus representantes elevaron su pedido hasta 263 millones de euros, al considerar que el futbolista tenía un contrato fijo, denuncian “acoso moral” y aseguran que la entidad debe resarcirlo por los perjuicios sufridos.

Del otro lado, el club presidido por Nasser Al-Khelaifi respondió con un reclamo de 240 millones de euros, de los cuales 180 corresponderían —según su postura— a la indemnización por no haber podido concretar el traspaso de Mbappé al Al-Hilal, que en 2023 estaba dispuesto a pagar 300 millones.

Durante las alegaciones, ambas partes cruzaron acusaciones. Los abogados del PSG calificaron a Mbappé como “un jugador desleal” y aseguraron que actuó “con mala fe”, ya que “en julio de 2022, ya sabía que no iba a renovar”, a pesar de las condiciones excepcionales ofrecidas en aquel momento.