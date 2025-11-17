Mbappé y PSG llevan su conflicto a la Justicia: reclamos cruzados por más de 500 millones de euros
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y su exclub se enfrentaron en una audiencia clave en París por una millonaria disputa salarial.
Kylian Mbappé y su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG), llevaron este lunes su disputa a una instancia decisiva ante el Tribunal laboral de París, donde presentaron reclamos cruzados de 263 y 240 millones de euros, respectivamente. El origen del litigio está en los 55 millones de euros en salarios y primas pendientes que, según el delantero del Real Madrid, el club decidió no abonarle tras su negativa a renovar más allá de 2024.
La audiencia se desarrolló en un clima tenso, con cuatro abogados por cada parte y sin la presencia de Mbappé. La resolución se conocerá el 16 de diciembre, pero la disputa escaló a niveles inéditos para un caso laboral en Francia. El internacional francés sostiene desde hace dos años que el PSG incumplió con el pago de los últimos meses de salario y de una prima prometida.
Te Podría Interesar
Tras pasar por instancias de la Liga francesa, la Federación de Fútbol y un reclamo ante la UEFA, sus representantes elevaron su pedido hasta 263 millones de euros, al considerar que el futbolista tenía un contrato fijo, denuncian “acoso moral” y aseguran que la entidad debe resarcirlo por los perjuicios sufridos.
El contraataque del PSG
Del otro lado, el club presidido por Nasser Al-Khelaifi respondió con un reclamo de 240 millones de euros, de los cuales 180 corresponderían —según su postura— a la indemnización por no haber podido concretar el traspaso de Mbappé al Al-Hilal, que en 2023 estaba dispuesto a pagar 300 millones.
Durante las alegaciones, ambas partes cruzaron acusaciones. Los abogados del PSG calificaron a Mbappé como “un jugador desleal” y aseguraron que actuó “con mala fe”, ya que “en julio de 2022, ya sabía que no iba a renovar”, a pesar de las condiciones excepcionales ofrecidas en aquel momento.
Presiones, apartamiento del plantel y el relato del jugador
La defensa del actual jugador del Real Madrid sostuvo que “hubo numerosas presiones” sobre el delantero, tanto “del orden mediático y psicológico”. Como ejemplo, la abogada Delphine Verheyden recordó el episodio de julio de 2023, cuando el PSG decidió apartarlo temporalmente del plantel para forzar una renovación, una situación que describió como “una vivencia horrible para él”. Aunque luego fue reincorporado, el club asegura que esto ocurrió porque el futbolista accedió a resignar parte del dinero pendiente al finalizar su contrato.