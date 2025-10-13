Mbappé reveló cómo se sintió con Messi en PSG y por qué no quiso compartir equipo con Cristiano: "Jugar con Leo fue muy..."

Kylian Mbappé elogió a Lionel Messi y también confesó el motivo por el que decidió no ir al Real Madrid cuando aún estaba Cristiano Ronaldo.

Desde tu temprana explosión hace ya diez años en el Mónaco, cuando él tenía apenas 16, Kylian Mbappé rápidamente se posicionó entre los mejores futbolistas del mundo, y en la década que lleva como profesional, es el único que a logrado mantener un nivel y una constancia que le permiten ser comparado con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Pese a no haber ganado aún un Balón de Oro ni la Champions League, nadie puede negar que es un fuera de serie, y ya puede presumir haber sido campeón del mundo en Rusia 2018 y también subcampeón en Qatar 2022. Además, tuvo el enorme privilegio de compartir plantel durante dos temporadas con la Pulga en el París Saint-Germain y de ser hoy la estrella del Real Madrid, el club donde brilló el Bicho, su máximo ídolo.

Mbappé contó cómo fue ser compañero de Messi Los elogios de Kylian Mbappé a Lionel Messi Respecto de los años que estuvo en el PSG con el astro rosarino, si bien no fueron tan exitosos como se esperaba, Kiki habló de lo que significó para él haber tenido a su lado a semejante leyenda: "Fue una suerte para mí jugar con Leo. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Porque mi sueño siempre fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona nunca. Pensé que se iba a quedar ahí de por vida", contó en diálogo con Jorge Valdano para Movistar+.

"Jugar con él es muy especial. He aprendido muchísimo con él y por eso que únicamente podría decir gracias de todo lo que he tenido con él. Tener a un jugador tan especial cerca de ti es, para cada jugador, una oportunidad de oro", aseguró luego, dejando en claro que no tiene más que elogios para decir respecto de Messi.

Mbappé reveló por qué no quiso compartir equipo con Cristiano en Real Madrid Mbappé reveló por qué no quiso compartir equipo con Cristiano en Real Madrid Pero así como jugó con uno, no lo hizo con el otro, CR7, por quien siempre profesó una profunda idolatría y de quien podría haber sido compañero en el Merengue en 2017. "En ese momento fue muy claro. Cuando me fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. Yo tenía 18 años. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale, y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría", confesó Donatello.