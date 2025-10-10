La impactante sentencia de Kylian Mbappé sobre Lamine Yamal: "La gente tiene que aceptar es un..."

Kylian Mbappé se refirió a las constantes críticas que recibe el futbolista del Barcelona en sus redes sociales por su vida privada.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de los mejores jugadores del fútbol de la actualidad. El delantero francés es la gran estrella del Real Madrid y la Selección de Francia, y con tan solo 26 años consiguió una gran cantidad de trofeos como la Copa del Mundo, la Ligue 1, la Supercopa de Europa, entre otros.

Por su parte, el crack de 18 años, que quedó segundo en la votación del Balón de Oro, es el ancho de espadas de Hansi Flick en el F.C. Barcelona y a su temprana edad ya ganó la Liga de España, la Copa del Rey y la Eurocopa con la Furia Roja. Sin embargo, a pesar de ser una estrella, el extremo derecho viene recibiendo muchísimas críticas en sus redes sociales con cada publicación sobre su vida privada.

La impactante sentencia de Kylian Mbappé sobre Lamine Yamal Ante ello, Kiki Mbappé se expresó al respecto, ya también supo ser una prematura estrella del fútbol y debió lidiar con todo tipo de comentarios en las redes sociales, y salió a defender a su rival culé: “Se ve que tiene la pasión por el fútbol. Eso es lo único que no tiene que perder. El resto es su vida”, comenzó en diálogo con Movistar Plus+.

Lamine Yamal Lamine Yamal fue defendido por Kylian Mbappé tras las críticas que recibió en redes. EFE “La gente habla mucho de su vida personal. Yo pienso que la gente tiene que dejarlo en paz. Tiene que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años”, continuó.