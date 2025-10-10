En vivo: San Lorenzo y San Martín de San Juan abren la fecha 12 del Torneo Clausura
San Lorenzo, que es dirigido por Damián Ayude, llega a este encuentro en plena lucha por ingresar a los playoffs.
San Lorenzo recibe a San Martín de San Juan, en el partido que pondrá en marcha la fecha 12 del Torneo Clausura, con la intención de conseguir un triunfo que le permita encaminar su clasificación a los playoffs. El encuentro se juega en el Estadio Pedro Bidegain y se puede ver a través de TNT Sports Premium.
El árbitro a cargo es Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR esta Fabrizio Llobet.