En vivo: San Lorenzo y San Martín de San Juan abren la fecha 12 del Torneo Clausura

San Lorenzo, que es dirigido por Damián Ayude, llega a este encuentro en plena lucha por ingresar a los playoffs.

El encuentro se juega en el Estadio Pedro Bidegain, del Ciclón.&nbsp;

San Lorenzo recibe a San Martín de San Juan, en el partido que pondrá en marcha la fecha 12 del Torneo Clausura, con la intención de conseguir un triunfo que le permita encaminar su clasificación a los playoffs. El encuentro se juega en el Estadio Pedro Bidegain y se puede ver a través de TNT Sports Premium.

El árbitro a cargo es Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR esta Fabrizio Llobet.

Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo-San Martín de San Juan

