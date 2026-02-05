El piloto de la F1 que recibió un ultimátum de su escudería ¡antes de la temporada!: "Nadie está satisfecho con sus resultados"

Un corredor de la Fórmula 1, con muchos años en la categoría, recibió una tajante advertencia por parte de su jefe de equipo a un mes de comenzar la temporada.

El próximo 8 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia, las luces del semáforo se apagarán y los motores más rápidos de todo el mundo del automovilismo se pondrán en marcha para darle comienzo a una nueva temporada de la Fórmula 1.

Mientras tanto, los 11 equipos siguen ultimando detalles de cara a lo que serán los test de pretemporada en Bahréin (serán del 11 al 13 de febrero) y también al inicio de una temporada que tendrá grandes cambios en los monoplazas y en el reglamento.

Como sucede cada año, la ilusión de los pilotos se renueva, pero también aumenta la presión para aquellos que no tuvieron un buen desempeño durante 2025. Uno de ellos es Esteban Ocon, piloto de Haas, quien en las últimas horas recibió un ultimátum por parte del jefe de equipo, Ayao Komatsu.

image Esteban Ocon recibió un ultimátum de su jefe de equipo en Haas. X @HaasF1Team El fuerte ultimátum del jefe de Haas a Esteban Ocon En diálogo con Motorsport, el japonés criticó el rendimiento del piloto francés durante la última temporada de la Fórmula 1: “Si nos fijamos únicamente en los resultados deportivos, sin entrar en detalles, está claro que nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado”, lanzó.

Luego, comparó el rendimiento del francés con el de su compañero de equipo, Oliver Bearman, quien en su primer año en la Máxima terminó 13° en el campeonato con 41 puntos mientras que Ocon fue 15° con 38 unidades, aunque con 10 temporadas en el lomo como experiencia: “Formaba equipo con un novato. Un novato increíble, sin duda, pero, a pesar de todo, Esteban tiene diez años de F1 a sus espaldas, es ganador de Grandes Premios y ha subido al podio. Por lo tanto, esperábamos más de él”, sentenció.