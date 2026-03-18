Lautaro Martínez armó el ranking de los mejores nueves argentinos: en qué lugar puso al Kun, Julián, Higuaín, Crespo y Bati

Lautaro Martínez armó un top 9 de los mejores centrodelanteros argentinos de la historia y tuvo que ubicar a Julián Álvarez, Batistuta, entre otros.

Lautaro Martínez es considerado como uno de los mejores delanteros del mundo. El Toro, capitán y tercer máximo goleador en la historia del Inter Milán, compite contra otras estrellas mundiales como Harry Kane, Julián Álvarez, Robert Lewandowski, entre otros, para ser el mejor centrodelantero.

Además, en la Selección argentina, el exfutbolista surgido en Racing también ya se ganó un lugar en la historia de la Albiceleste. No solo porque es campeón del mundo y bicampeón de América, sino porque también es uno de los goleadores históricos junto a Gabriel Batistuta, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

Lautaro Martínez marcó el 3-0 de Inter ante Sassuolo y se metió en el podio de los goleadores históricos del club. Lautaro Martínez es considerado como uno de los mejores delanteros del mundo. Foto: @Inter Ahora bien a la hora de armar un ranking de los mejores delanteros argentinos de la historia, Lautaro Martínez no tuvo dudas de quién era el mejor entre Lisandro López, Maravilla Martínez, Diego Milito, Sergio “Kun” Agüero, Hernán Crespo, Julián Álvarez, Gonzalo Higuaín, Gabriel Batistuta y por supuesto, él mismo.

El ranking de los mejores delanteros argentinos según Lautaro Martínez En diálogo con el Pollo Álvarez, el Toro tuvo que hacer un ranking y ordenar del 1 al 9 a esos delanteros argentinos. En el último lugar puso al goleador de la Academia de Gustavo Costas, pero la primera sorpresa apareció al poner octavo al Kun. Un escalón más arriba lo ubicó a Licha López y en el sexto lugar al Pipa.