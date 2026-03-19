Ariel Broggi empieza a quedarse sin red: otra alarma en Gimnasia y un crédito que se agota

En el fútbol , el crédito no es eterno. Es un hilo fino, invisible, que se sostiene mientras haya respuestas. Cuando esas respuestas desaparecen, el hilo se corta. Y en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ese momento empieza a asomar.

Porque lo de Ariel Broggi ya no es solo una cuestión de resultados. Es algo más profundo. Más incómodo. Más difícil de explicar.

El equipo no evoluciona. Y lo que es peor: por momentos empieza a retroceder. La gente pide por jugadores que no tienen minutos y cuando las cosas no salen, todo ruido es música.

La previa del duelo ante Newell’s en Rosario no hace más que confirmar ese escenario. Tres jugadores tocados, un plantel que arrastra problemas físicos desde hace semanas y una estructura que parece desarmarse partido a partido.

Las lesiones no son una excusa, pero sí un síntoma. Gimnasia convive con una enfermería llena desde el inicio del torneo y eso le impidió a Broggi repetir equipo, sostener una idea y consolidar una base confiable.

ariel broggi tecnico lobo (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Pero incluso en ese contexto, el equipo tampoco transmite certezas.

Y ahí es donde aparece el verdadero problema.

Porque si algo sostenía a Broggi era la sensación de que el equipo, aun con limitaciones, tenía una identidad en construcción. De hecho, hace apenas semanas, una victoria le había devuelto aire y algo de respaldo interno.

Hoy, ese aire se está consumiendo.

Gimnasia no encuentra regularidad, no logra imponer condiciones y, sobre todo, no reacciona cuando los partidos se le escapan. No hay un plan B claro. Ni siquiera un plan A que se sostenga en el tiempo.

Entonces, el foco inevitablemente se corre hacia el banco.

Porque cuando los cambios no cambian, cuando los partidos se repiten en errores y cuando las respuestas no aparecen, la mirada deja de estar en los jugadores y empieza a apuntar al entrenador.

Y Broggi lo sabe.

Aril Broggi

Rosario aparece en el horizonte como algo más que un partido. Es una medida. Un punto de quiebre posible. Porque del otro lado estará Newell’s Old Boys, un escenario exigente, incómodo, ideal para confirmar o profundizar la crisis.

Si Gimnasia no responde, el crédito se va a terminar de consumir.

Porque el hincha puede tolerar la derrota, incluso las malas rachas. Lo que no tolera es la falta de reacción. La sensación de que el equipo no tiene rumbo. Y ese murmullo, que hoy es bajo, empieza a crecer.

Todavía no es silbido. Pero está cerca. Muy cerca.

Y en el fútbol argentino, cuando la paciencia se termina, no hay sistema táctico que la recupere.