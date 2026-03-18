Daniel Oldrá dijo que no... y en Córdoba las redes mostraron su descontento

El nombre de Daniel Oldrá volvió a escena en las últimas horas, pero no por lo que hizo dentro de una cancha, sino por todo lo que generó afuera.

El histórico entrenador, muy respetado en Mendoza y con una trayectoria que lo respalda, fue tentado por Estudiantes de Río Cuarto para asumir como director técnico. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace rápido: el propio Oldrá decidió no avanzar con la propuesta.

Hasta ahí, una situación habitual en el mundo del fútbol.

Porque mientras la negociación se enfriaba puertas adentro, en Córdoba —y sobre todo en el universo digital cercano a Instituto— el tema explotó. Y no precisamente con entusiasmo.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de hinchas que rechazaban de plano la posibilidad de ver a Oldrá dirigiendo en la provincia. Con ironías, bromas y cuestionamientos, el clima fue claro: no era el nombre que esperaban.

“Ni Oldrá quiere agarrar ese equipo”, tiró un usuario.

“¿Quieren descender?”, lanzó otro, en tono crítico.





Oldra a estudiantes de rio 4

“Para qué lo llaman”, se preguntaban, entre memes y respuestas rápidas.

Un rechazo que sorprendió más por el contexto que por el contenido. Porque Oldrá, más allá de los vaivenes propios de cualquier carrera, sigue siendo una figura fuerte y respetada en Mendoza, donde su nombre está directamente ligado a la historia grande de Godoy Cruz.

Pero el fútbol, muchas veces, cambia de mirada según el lugar.

Y lo que en una provincia es símbolo de pertenencia, en otra puede generar dudas o resistencia.

En este caso, ni siquiera hubo tiempo para que la historia se desarrolle. Oldrá ya había tomado la decisión de no aceptar el desafío, incluso antes de que el tema escalara en redes.

Así, lo que pudo haber sido un nuevo capítulo en su carrera quedó en una anécdota breve… pero ruidosa.

Una más de este fútbol actual, donde las opiniones vuelan más rápido que las decisiones. Y donde, a veces, un técnico puede ser discutido incluso antes de decir que no.