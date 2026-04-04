Zendaya y Robert Pattinson arrasaron en la alfombra roja: mirá sus looks

No te pierdas todos los detalles de los looks de alta costura de Zendaya y Robert Pattinson en Nueva York.

Durante la premiere de "The Drama" en Nueva York, Zendaya llegó al evento junto a Robert Pattinson y generó una de las imágenes más comentadas de la temporada con un diseño de alta costura de Schiaparelli.

Se trató de un vestido strapless con corset estructurado que daba paso a una falda amplia con volumen, logrando una silueta imponente. El trabajo artesanal se notaba en cada capa, construyendo una estética teatral con una paleta de azules intensos que evocaban plumas.

La elección formó parte de una narrativa estilística que acompañó toda la gira promocional, donde el "method dressing" volvió a aparecer como eje central.

Sobre la alfombra roja, Robert Pattinson lució un traje azul navy, que logró una agradable sintonía visual con el vestido de la actriz.

El estilismo de Zendaya se completó con joyas Tiffany & Co y un beauty look de pelo recogido efecto wet, maquillaje con sombras azules y delineado. SIn embargo, el detalle más llamativo quedó fuera de la vista inmediata, puesto que debajo del vestido llevó unos zapatos en forma de pavo en tono azul, revelados por su estilista Law Roach.