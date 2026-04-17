Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: La nueva película del aclamado director Paolo Sorrentino (El amigo de la familia, La grande bellezza, Parthenope), le dio a Tony Servillo el premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia por su interpretación de un hombre al que le queda medio año como presidente italiano. Enfrentado a poner en marcha la aprobación de medidas sensibles como la ley de eutanasia y la amnistía a dos presos, este ex magistrado moderado y católico teme perder en el último tramo de su gestión el prestigio cosechado durante su gestión.

Funciones: 19 de abril a las 21:00 horas y 21 de abril a las 18:00

Cine: Sala verde de la Nave Uncuyo (Maza 250 . Ciudad, Mendoza)

Playa de lobos

Sinopsis: Guillermo Francella protagoniza esta comedia negra que transcurre en un parador de la playa Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Canarias. Quien maneja el lugar es Manu (Rovira) y quien llega en plan aparentemente turístico es Klaus (Francella), quien dice ser un argentino radicado desde hace años en Suecia. Lo que en principio parece un conflicto menor, casi intrascendente (Manu tiene que cerrar el parador, pero Klaus quiere quedarse un rato más en su reposera disfrutando del mar), será solo el inicio de una escalada imparable y de imprevisibles alcances y consecuencias.

playa de lobos

Funciones: 17 y 18 de abril a las 18:00 horas y 19 de abril a las 21:30 horas

Cine: Teatro Imperial