Netflix confirmó una millonaria lista para "Made in Argentina": estos son los estrenos que se vienen

Con producciones protagonizadas por Ricardo Darín, Peter Lanzani y María Becerra, Argentina se vuelve el eje de la región.

En un movimiento que nadie vio venir, Netflix acaba de patear el tablero con la inauguración de sus nuevas y lujosas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, pero eso es apenas la punta del iceberg. La plataforma de streaming puso en la mira al talento local y confirmó un arsenal de estrenos para 2026 y 2027 que prometen ser una gran bomba para la audiencia.

netflix logo Netflix inauguró sus oficinas en Villa Crespo, consolidando a Buenos Aires como el hub creativo de la región. Archivo Desde la vida de Moria Casán hasta el desgarrador documental de Silvina Luna, la N roja se tiñe de celeste y blanco con una apuesta millonaria. En esta nota, te contamos todos los detalles de lo nuevo que se viene.

Biopic, documentales y más ficción: todo lo que se viene a Netflix El 14 de agosto llegará Moria, la serie inspirada en la One justo para celebrar sus 80 años, con un elenco de lujo que incluye a Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Sin embargo, el anuncio que más hondo caló fue Perfecta: La voz de Silvina Luna. Previsto para 2027, este documental reconstruye los últimos años de la modelo a través de material inédito grabado por ella misma, un proyecto que ya genera un fuerte descargo de emoción entre sus seguidores.

Moria Casan, serie La One - Netflix tráiler La ficción no se queda atrás. En la segunda mitad del 2026, Ricardo Darín se pondrá en la piel de un psicoanalista bizarro en Lo dejamos acá, junto a Diego Peretti. Además, se confirmó que Caro Pardíaco tendrá su primera serie corta, Carísima, con episodios de 10 minutos que prometen ser un éxito en redes.

carisima netflix Caro Pardíaco tendrá su propia serie en Netflix. instagram @chenetflix Para los amantes del género político, el nominado al Oscar Santiago Mitre ya filma su nuevo proyecto con Peter Lanzani, mientras que el terror de Mariana Enriquez llegará con Mis muertos tristes, bajo la dirección de Pablo Larraín.