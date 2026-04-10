Netflix: el thriller policial que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Un thriller policial lleno de acción, traición y giros inesperados que atrapa de principio a fin. Disponible para ver en Netflix.

Si eres amante de los thrillers policiales, aquí te dejamos una recomendación que está en Netflix: El botín. Se estrenó en enero de este año y se centra en un grupo de policías del departamento de narcóticos en Miami que, durante una operación, descubre millones de dólares en efectivo escondidos en una casa abandonada.

Esta gran suma de dinero desata sospechas, desconfianza y tensión entre los mismos oficiales, quienes empiezan a dudar de la lealtad de sus compañeros. A medida que agentes externos se enteran del hallazgo, todos se preguntan en quién pueden confiar realmente.

netflix NETFLIX. El botín Netflix Cuenta con un elenco importante de actores. Entre ellos están Matt Damon y Ben Affleck, quienes interpretan a dos de los policías principales. Junto a ellos participan Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler, entre otros.

La película tiene una duración aproximada de 113 minutos, es decir, casi dos horas. Fue dirigida y escrita por Joe Carnahan, y se basa en una historia que, en parte, está inspirada en hechos reales relacionados con un caso policial de Miami.