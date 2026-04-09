Maratoneá estas series cortas argentinas en Netflix este fin de semana

Descubrí dos series argentinas cortas en Netflix: drama, música y fútbol en historias intensas que se ven en un fin de semana.

Netflix tiene un montón de producciones argentinas interesantes para disfrutar, y entre ellas hay series que no son muy largas y valen la pena si querés ver algo intenso sin muchos capítulos. Dos de esas son El amor después del amor y Puerta 7, que ofrecen historias muy distintas pero igual de atrapantes.

El amor después del amor es una serie biográfica que cuenta la vida y carrera de Fito Páez, uno de los músicos más importantes del rock argentino. La historia recorre desde su infancia hasta sus primeros éxitos, mostrando cómo fueron sus vínculos personales y artísticos a lo largo de los años. La serie está basada en hechos reales y explora tanto sus triunfos como sus conflictos personales.

Netflix El amor después del amor Netflix. El amor después del amor Netflix La producción tiene una temporada con 8 capítulos, cada uno con una duración aproximada de unos 40 minutos, lo que la hace fácil de maratonear. En el elenco principal están Iván Hochman como Fito Páez, Micaela Riera como Fabiana Cantilo, Gaspar Offenhenden como Fito de niño y Martín Campilongo como Rodolfo Páez, entre otros.

Por otro lado, Puerta 7 es una serie de drama y crimen que se adentra en el mundo de las barras bravas del fútbol argentino. La trama sigue a una mujer decidida a limpiar de violencia y corrupción a un club de fútbol, enfrentándose a poderosos líderes de la hinchada y a distintos conflictos internos.

La serie también tiene 8 episodios en su única temporada, con capítulos de alrededor de 35–45 minutos. En el reparto principal aparecen Dolores Fonzi, Esteban Lamothe y Carlos Belloso, junto a otros actores como Juan Gil Navarro y Daniel Aráoz.