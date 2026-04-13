Una nena de 7 años terminó en terapia intensiva tras ser golpeada por compañeras de 11

La nena fue atacada en un baño y sufrió graves lesiones en la cabeza y las costillas. Quedó internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños de La Plata.

Un nuevo caso de extrema violencia con menores implicados ocurrido el pasado jueves en el barrio Aeropuerto, de La Plata. Una nena de apenas 7 años debió ser internada en el Hospital de Niños tras ser víctima de una brutal golpiza por parte de un grupo de nenas de 11 años, compañeras del mismo establecimiento.

Según la declaración de la madre de la víctima, la agresión se produjo durante la mañana en Casita de los Niños Padre Carlos Cajade, ubicado en la calle 6 bis y 602. Concretamente, el ataque ocurrió en el baño de la institución, donde la menor fue arrojada al suelo y atacada con patadas en la cabeza, la espalda y el torso.

Tras la golpiza, la madre denunció que cuando retiraron a la nena al mediodía, ella estaba "rara", pero las autoridades del colegio no mencionaron nada.

Los daños generados por la golpiza Pero tras llegar a su casa, la niña comenzó a presentar 39 grados de fiebre y vómitos constantes, por lo que rápidamente la llevó al Hospital de Niños de La Plata, donde fue internada bajo terapia intensiva durante varios días hasta ser derivada a cuidados menos intensivos este lunes, cuando su estado mejoró.

Sin embargo, el personal médico sigue realizando controles permanentes para descartar lesiones internas permanentes derivadas de los fuertes traumatismos en el cráneo.