"Me gustan los pibes que saben cuándo callarse", la aberrante frase del empresario acusado de abusar alumnos del Palermo Chico que lo hundió

La causa que investiga a Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico , sigue avanzando. Esta semana, se sumaron tres nuevos testimonios de menores que complican aún más la situación de Porcel.

En un principio, eran siete las víctimas que habían denunciado por abuso al empresario . Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que ahora, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.

Durante las declaraciones que se tomaron en Cámara Gesell, durante el lunes 19 de enero y el miércoles 21, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Esta misma fuente, señaló que uno de los chicos declarantes tiene un cuadro complejo y que recién puedo hablar tres años después de lo ocurrido.

A su vez, según le detallaron a MDZ , durante las cámaras Gessell el abogado defensor, Roberto Rallín, intentó modificar la lógica de la declaración, entorpecerla y poner nerviosos a los chicos tratando de incorporar más preguntas. “ La intención era fastidiar a los chicos ”, expresó la fuente cercana al caso.

En este tipo de casos, la dinámica siempre es la misma: primero la Cámara Gesell y luego, el peritaje psicológico. Sin embargo, el lunes, luego de la declaración del primer chico, la perito de la defensa no se presentó al peritaje psicológico. Por lo tanto, la evaluación se pasó para el mes de febrero. “Todos manejos para embarrar la cancha”, sostuvo la fuente en diálogo con MDZ.

Cómo sigue la causa

Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán el escrito correspondiente. En 20 o 25 días el juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, podría llamar a Porcel a indagatoria.