Crimen por venganza en San Isidro: quién era la mujer que murió tras un ataque sicario

La mujer de 53 años fue asesinada en su casa tras un ataque sicario vinculado a un conflicto por la venta de un BMW.

El lunes por la tarde, un ataque sicario tuvo lugar en el partido bonaerense de San Isidro. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Luis de Flores 2283, Beccar, y lo ocurrido fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. Producto del ataque, una mujer murió.

Video: así fue el brutal ataque a una casa de San Isidro Lo acusaban de una estafa por un BMW, un sicario le baleó la casa y le mataron a su mamá Quién era la víctima Se trata de Cecilia Iraola, una mujer de 53 años que se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama. De acuerdo a la investigación, el ataque habría sido dirigido hacia el hijo de la víctima, que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Según trascendió, todo estaría relacionado a la venta de un auto de alta gama que salió mal. El hijo de la víctima había vendido un auto BMW que presentaba fallas mecánicas y lo acusaron de estafa.

Cómo fue el salvaje ataque Por lo tanto, el comprador le exigió que le devolviese los 10 mil dólares. Al no tener respuestas, el hombre decidió contratar a un sicario para vengarse.

En las imágenes se observa el momento en el que el sicario se frenó en la puerta de la propiedad ubicada en la localidad de Beccar y abrió fuego. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron a la casa y encontraron a Iraola gravemente herida, quien murió unos minutos después.