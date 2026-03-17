Crimen por venganza en San Isidro: quién era la mujer que murió tras un ataque sicario
La mujer de 53 años fue asesinada en su casa tras un ataque sicario vinculado a un conflicto por la venta de un BMW.
El lunes por la tarde, un ataque sicario tuvo lugar en el partido bonaerense de San Isidro. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Luis de Flores 2283, Beccar, y lo ocurrido fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. Producto del ataque, una mujer murió.
Video: así fue el brutal ataque a una casa de San Isidro
Quién era la víctima
Se trata de Cecilia Iraola, una mujer de 53 años que se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama. De acuerdo a la investigación, el ataque habría sido dirigido hacia el hijo de la víctima, que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.
Según trascendió, todo estaría relacionado a la venta de un auto de alta gama que salió mal. El hijo de la víctima había vendido un auto BMW que presentaba fallas mecánicas y lo acusaron de estafa.
Cómo fue el salvaje ataque
Por lo tanto, el comprador le exigió que le devolviese los 10 mil dólares. Al no tener respuestas, el hombre decidió contratar a un sicario para vengarse.
En las imágenes se observa el momento en el que el sicario se frenó en la puerta de la propiedad ubicada en la localidad de Beccar y abrió fuego. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron a la casa y encontraron a Iraola gravemente herida, quien murió unos minutos después.
El supuesto autor intelectual del crimen, identificado como Gustavo Arroyo (36), fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar. A su vez, identificaron al dueño de la moto utilizada por el sicario. Cuando allanaron su domicilio, éste cortó su tobillera electrónica y se dio a la fuga.
En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la fiscal Carolina Asprella, quien trabaja junto a la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía bonaerense, y fue caratulada como “homicidio”.