"Tiene miedo": el calvario de la hermana de un exalumno del colegio Palermo Chico en medio de la denuncia a Marcelo Porcel

En medio del escándalo por la causa que investiga a Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico , la hermana de un exalumno de la institución rompió el silencio y expresó que su hermano “tiene miedo”.

En primer lugar, la joven reveló que se enteró del caso por su hermano y por las noticias. “Él fue a este colegio y la verdad es que se asustó, tiene miedo ”, detalló Juana.

A su vez, indicó que la situación es “alarmante”. Por último, manifestó que esperan que “se haga justicia”.

La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.

Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, cuyo titular es el juez Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo del fiscal Pablo Turano.

Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán el escrito correspondiente. En 20 o 25 días el juez Bruniard podría llamar a Porcel a indagatoria.