Presenta:

Policiales

|

colegio

"Tiene miedo": el calvario de la hermana de un exalumno del colegio Palermo Chico en medio de la denuncia a Marcelo Porcel

La joven indicó que la situación es “alarmante” y pidió que se haga justicia. Ya son 10 los menores que declararon en Cámara Gesell.

MDZ Policiales

Marcelo Porcel fue denunciado por abuso.

Marcelo Porcel fue denunciado por abuso.

X

En medio del escándalo por la causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, la hermana de un exalumno de la institución rompió el silencio y expresó que su hermano “tiene miedo”.

En primer lugar, la joven reveló que se enteró del caso por su hermano y por las noticias. “Él fue a este colegio y la verdad es que se asustó, tiene miedo”, detalló Juana.

Te Podría Interesar

A su vez, indicó que la situación es “alarmante”. Por último, manifestó que esperan que “se haga justicia”.

Los aberrantes mensajes y frases del empresario denunciado por abuso

La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los adolescentes que declararon en Cámara Gesell.

abuso empresario Palermo colegio privado
Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico.

Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico.

Dentro de las frases que se atribuyen al empresario se encuentran: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata” y “vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos”. A su vez, se incorporaron a la causa mensajes encontrados en el teléfono celular del empresario, entre ellos expresiones como: “Me tenés abandonado”.

Una fuente cercana al caso le confirmó a MDZ que, durante la feria judicial, se sumaron tres nuevos denunciantes que relataron aberrantes situaciones: toqueteos, masajes, manoseo, contacto con las partes íntimas cuando eran menores y provisión de alcohol.

Durante las declaraciones, uno de los jóvenes afirmó que Porcel les decía: “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuando callarse”.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, cuyo titular es el juez Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo del fiscal Pablo Turano.

Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán el escrito correspondiente. En 20 o 25 días el juez Bruniard podría llamar a Porcel a indagatoria.

Archivado en

Notas Relacionadas