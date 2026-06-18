¿Se debe bañar a los perros en invierno? Lo que recomiendan los veterinarios

Ante las bajas temperaturas, los veterinarios aconsejan bañar a los perros con menor frecuencia, pero si se hace, sugieren seguir cuidados específicos.

Los perros también necesitan cuidados especiales durante los meses más fríos. Foto: Shutterstock

Los días fríos exigen cuidados especiales para nuestras mascotas. Mientras que en verano los baños suelen ser más frecuentes e incluso ayudan a refrescar a los perros, durante el invierno es necesario tomar ciertas precauciones para evitar que las bajas temperaturas afecten su salud y bienestar.

Los expertos recomiendan espaciar un poco más los baños durante los meses fríos. En el caso de tener que bañarlos, hay que tener en cuenta cuidados especiales para proteger su salud.

Los cuidados que recomiendan los veterinarios Si se decide bañar a un perro durante el invierno, es importante seguir algunas recomendaciones básicas: