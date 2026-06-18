¿Se debe bañar a los perros en invierno? Lo que recomiendan los veterinarios
Ante las bajas temperaturas, los veterinarios aconsejan bañar a los perros con menor frecuencia, pero si se hace, sugieren seguir cuidados específicos.
Los días fríos exigen cuidados especiales para nuestras mascotas. Mientras que en verano los baños suelen ser más frecuentes e incluso ayudan a refrescar a los perros, durante el invierno es necesario tomar ciertas precauciones para evitar que las bajas temperaturas afecten su salud y bienestar.
Los expertos recomiendan espaciar un poco más los baños durante los meses fríos. En el caso de tener que bañarlos, hay que tener en cuenta cuidados especiales para proteger su salud.
Los cuidados que recomiendan los veterinarios
Si se decide bañar a un perro durante el invierno, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:
- Utilizar agua tibia, nunca fría.
- Secar completamente el pelaje después del baño.
- Evitar corrientes de aire mientras el perro está húmedo.
- Realizar el baño en las horas más cálidas del día.
- Cepillar el pelo antes y después del lavado para evitar nudos.
- Utilizar productos específicos para mascotas.
- Prestar especial atención al secado: la humedad puede generar molestas o favorecer problemas en su piel.
Una alternativa para los días más fríos
Cuando las temperaturas son muy bajas, los baños secos para perros pueden ser una opción complementaria. Estos productos, como champú en espuma o en polvo, ayudan a eliminar suciedad superficial y malos olores sin necesidad de mojar completamente al animal. Son especialmente útiles para limpiar sus patas o mal olor después de un paseo.