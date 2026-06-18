La comedia de Netflix que muchos califican con un 10 por su historia divertida

Fingen ser los padres perfectos y todo se sale de control en esta película de Netflix. La película que conquista a los amantes de las comedias románticas.

Las apariencias engañan. Esa idea impulsa gran parte de Semidulce 2, una comedia de Netflix que ha encontrado espacio entre quienes buscan una película ligera, entretenida y con situaciones que provocan risas desde el inicio. Es una historia sencilla, pero llena de momentos incómodos, malentendidos y decisiones.

Semidulce 2 y el negocio que lo cambia todo en Netflix La trama gira en torno a una pareja sin hijos que recibe una oportunidad profesional muy importante. Todo parece marchar bien hasta que surge un obstáculo inesperado: para cerrar un acuerdo con una importante marca relacionada con productos para bebés, ambos deben proyectar la imagen de una familia perfecta.

Lo que comienza como una pequeña mentira pronto se convierte en una situación difícil de controlar. Los protagonistas se ven obligados a sostener una apariencia que no refleja su realidad, generando una cadena de enredos que alimenta gran parte del humor de la película.