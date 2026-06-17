La serie de Netflix inspirada en un caso judicial que mantiene la tensión hasta el final

La serie de Netflix basada en un caso real que deja atrapa hasta el último episodio. Una muerte misteriosa y una familia rota.

Nada resulta más inquietante que una historia real. Entre los dramas disponibles en Netflix, hay una producción con un relato intenso, actuaciones de primer nivel y un caso judicial que mantuvo la atención de Estados Unidos durante años. Se trata de La escalera, una serie que reconstruye una tragedia familiar marcada por dudas, sospechas y una batalla legal que cambió la vida de todos los involucrados.

La escalera y el crimen que conmocionó a una familia La historia gira alrededor de Michael Peterson, un escritor que se convierte en el principal sospechoso tras la muerte de su esposa, Kathleen Peterson. La mujer fue encontrada sin vida al pie de una escalera en su vivienda de Carolina del Norte, un hecho ocurrido en 2001 que generó una enorme repercusión mediática.