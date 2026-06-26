Qué es el césped líquido y por qué es tendencia en jardinería

Amantes de la jardinería encuentran en este césped una solución para mantener jardines prolijos, facilitando la cobertura rápida y homogénea de terrenos.

Mantener el jardín prolijo para que se vea verde y parejo es un desafío de los amantes de la jardinería. Aunque puede llevar mucho tiempo, hay tendencias que llegan para hacer esta tarea más fácil. Una de ellas es el llamado césped líquido, una ténica que está ganando terreno en el paisajismo.

El césped líquido permite cubrir grandes superficies de manera uniforme favoreciendo una germinación rápida. En este sentido, es muy utilizada en jardines pequeños pero sobre todo en espacios grandes como parques o espacios deportivos.

El césped líquido es una mezcla de semillas, fertilizantes, abonos orgánicos y fijadores. Shutterstock Qué es el césped líquido El césped líquido, también conocido como hidrosiembra, consiste en una mezcla de semillas de césped, agua, fertilizantes, fibras de celulosa o madera, adherentes y otros nutrientes que se pulveriza directamente sobre el suelo mediante equipos especiales.

Esta capa forma una cobertura que ayuda a conservar la humedad, protege las semillas del viento y de las lluvias intensas y favorece que germinen de manera más uniforme que con una siembra convencional.

Qué tener en cuenta antes de aplicarlo Aunque ofrece numerosas ventajas, el césped líquido también necesita algunos cuidados para obtener buenos resultados. Es fundamental preparar correctamente el terreno antes de aplicarlo, eliminando malezas y nivelando el suelo.