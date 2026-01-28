Un jubilado murió en el incendio de su casa en Tunuyán
El hombre, de 76 años, quedó atrapado entre las llamas dentro de su vivienda, ubicada en Colonia de Las Rosas, Tunuyán.
Un incendio de vivienda desatado en Colonia de Las Rosas, Tunuyán, decantó en la muerte de un hombre de 76 años durante la mañana de este miércoles. El cuerpo de la víctima fue hallado dentro del inmueble una vez se sofocaron las llamas.
Los detalles del incendio
Tras ser alertados por una llamada a la línea de emergencias 911, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Tunuyán (UEP) llegaron a la vivienda, situada entre la calle Tabanera y la Ruta Provincial 92, sobre las 8 de esta jornada, en donde constataron la situación y avisaron a Bomberos de la Policía y a Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con fuentes policiales, esta vivienda ya había sido el escenario de otros incendios anteriormente producidos por el septuagenario y su hábito de fumar. Además, indicaron que, por este mismo motivo, la víctima utilizaba oxígeno asistido debido a una enfermedad respiratoria que padecía.
Una vez que se controló el foco ígneo, efectivos de la Policía Científica trabajaron en la zona para comprobar la causa de muerte del jubilado.