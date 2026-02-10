PAMI: cómo gestionar los turnos paso a paso para evitar largas esperas

Los afiliados de PAMI deben saber cómo gestionar turnos y esta es la guía práctica para hacerlo rápidamente.

Para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), sacar un turno para una consulta médica o un estudio ya no tiene por qué significar horas de espera o trámites engorrosos. El organismo simplificó el proceso con herramientas digitales y alternativas de contacto que permiten organizar la atención desde casa o con ayuda presencial, evitando colas innecesarias.

Canales oficiales para pedir turno en PAMI La forma más eficiente para solicitar una cita es a través de la página oficial de turnos del PAMI, donde podés consultar la disponibilidad de especialistas, centros de atención y horarios en tiempo real.

Además, si tenés dificultades con la conexión o preferís atención directa, hay alternativas como:

Llamar a las líneas gratuitas de atención telefónica del organismo.

Acercarte a una Unidad de Gestión Local (UGL) cercana, donde personal de PAMI puede ayudarte a sacar tu turno de forma presencial. Estas vías están pensadas para brindar atención a quienes no manejan con fluidez las herramientas digitales o requieren asistencia personalizada.

Un turno para una prestación de PAMI puede demorar entre 2 y 3 meses. Foto: Archivo MDZ Un turno para una prestación de PAMI puede demorar meses. Independientemente del canal que elijas, lo fundamental es contar con tu credencial de afiliado al PAMI. Actualmente, aceptan tres formatos distintos: la tarjeta física tradicional, la credencial digital desde la app “Mi PAMI” o una versión temporal con código QR descargable desde el sitio web oficial.