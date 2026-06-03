Cómo acceder a la cartilla médica de PAMI en pocos pasos
PAMI permite consultar online médicos, especialistas y centros de salud. El trámite es gratuito y puede realizarse desde el celular o la computadora.
Los afiliados de PAMI pueden consultar de manera online la cartilla médica para encontrar especialistas, centros de salud, clínicas y prestadores disponibles según su ubicación. La herramienta permite realizar búsquedas rápidas desde una computadora o teléfono celular y acceder a información actualizada sobre la red de atención.
La cartilla médica fue renovada para facilitar la búsqueda de profesionales y establecimientos de salud. Además, permite filtrar resultados según la necesidad de cada afiliado.
Paso a paso para consultar la cartilla médica de PAMI
Para acceder a la cartilla médica, los afiliados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y seleccionar la opción "Cartilla médica". Una vez dentro, el sistema ofrece cuatro modalidades de búsqueda:
- Por servicio médico.
- Por profesional.
- Por centro de salud.
- Por cercanía.
También existe la posibilidad de descargar la cartilla completa o ingresar a la opción "Mi cartilla", que permite acceder a información personalizada.
Cómo ingresar a "Mi cartilla"
Para consultar los prestadores asignados, el afiliado deberá completar dos datos obligatorios:
- Número de afiliación.
- Número de documento.
Ambos campos deben ingresarse únicamente con números, sin barras, guiones ni espacios.
PAMI informa que el número de afiliación está compuesto por 14 dígitos y puede encontrarse en la parte inferior de la credencial. Al cargarlo, también deben incluirse los dos últimos números que aparecen después de la barra, escritos de forma continua.
Qué información se puede consultar
Una vez validados los datos y presionado el botón "Continuar", el sistema muestra el listado de profesionales y centros de salud disponibles para el afiliado.
La plataforma permite consultar direcciones, teléfonos de contacto, especialidades médicas y ubicación de los prestadores para facilitar la coordinación de turnos y consultas.