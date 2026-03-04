Atención jubilados: cómo inscribirse a PAMI en marzo paso a paso

Los recién jubilados pueden tener inconvenientes a la hora de inscribirse por primera vez al PAMI. Cómo hacerlo.

Acceder a la cobertura de salud tras jubilarse es una de las principales preocupaciones de quienes dejan el mercado laboral y buscan asegurar su atención médica. En Argentina, la mayoría de los jubilados y pensionados opta por afiliarse al PAMI, la obra social pública destinada a adultos mayores y personas con beneficios previsionales.

Con las opciones de afiliación vigentes en marzo de 2026, el proceso para inscribirse se puede hacer de forma digital y gratuita, con distintos caminos según la situación previsional de cada persona.

Quiénes pueden afiliarse al PAMI El sistema de PAMI contempla varias formas de afiliación para cubrir las distintas situaciones personales y previsionales:

Afiliación titular definitiva: destinada a jubilados y pensionados que ya cobran su haber y cuyas aportaciones de salud se derivan automáticamente a PAMI. Esta modalidad otorga acceso a todas las prestaciones médicas.

Afiliación provisoria: para quienes aún están gestionando su jubilación, retiro o pensión; permite acceder a cobertura médica mientras Anses resuelve el beneficio.

Familiares a cargo: pueden incorporarse cónyuge, hijos menores o estudiantes hasta 25 años bajo ciertas condiciones, hijos con incapacidad permanente o transitoria, concubinos sin beneficios previsionales, ascendientes sin cobertura médica, así como menores bajo guarda o tutela.

Personas mayores de 70 años sin jubilación: pueden afiliarse mediante una cobertura básica renovable cada año, aunque no perciban benefici previsional ni cuenten con obra social. Acceder a los turnos médicos del PAMI es fácil y rápido. Jubilados van al PAMI. Qué documentación necesitás Antes de iniciar el trámite, es importante reunir algunos documentos esenciales:

Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado o constancia de trámite emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Último recibo de cobro de jubilación o pensión (si corresponde).

Código de Empadronamiento (CODEM) emitido por Administración Nacional de la Seguridad Social.

Número de CUIT o CUIL. Paso a paso: cómo inscribirse El trámite de afiliación a PAMI en 2026 puede realizarse completamente online, desde cualquier lugar del país con acceso a internet: