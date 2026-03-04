Atención jubilados: cómo inscribirse a PAMI en marzo paso a paso
Los recién jubilados pueden tener inconvenientes a la hora de inscribirse por primera vez al PAMI. Cómo hacerlo.
Acceder a la cobertura de salud tras jubilarse es una de las principales preocupaciones de quienes dejan el mercado laboral y buscan asegurar su atención médica. En Argentina, la mayoría de los jubilados y pensionados opta por afiliarse al PAMI, la obra social pública destinada a adultos mayores y personas con beneficios previsionales.
Con las opciones de afiliación vigentes en marzo de 2026, el proceso para inscribirse se puede hacer de forma digital y gratuita, con distintos caminos según la situación previsional de cada persona.
Quiénes pueden afiliarse al PAMI
El sistema de PAMI contempla varias formas de afiliación para cubrir las distintas situaciones personales y previsionales:
Afiliación titular definitiva: destinada a jubilados y pensionados que ya cobran su haber y cuyas aportaciones de salud se derivan automáticamente a PAMI. Esta modalidad otorga acceso a todas las prestaciones médicas.
Afiliación provisoria: para quienes aún están gestionando su jubilación, retiro o pensión; permite acceder a cobertura médica mientras Anses resuelve el beneficio.
Familiares a cargo: pueden incorporarse cónyuge, hijos menores o estudiantes hasta 25 años bajo ciertas condiciones, hijos con incapacidad permanente o transitoria, concubinos sin beneficios previsionales, ascendientes sin cobertura médica, así como menores bajo guarda o tutela.
Personas mayores de 70 años sin jubilación: pueden afiliarse mediante una cobertura básica renovable cada año, aunque no perciban benefici previsional ni cuenten con obra social.
Qué documentación necesitás
Antes de iniciar el trámite, es importante reunir algunos documentos esenciales:
Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado o constancia de trámite emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Último recibo de cobro de jubilación o pensión (si corresponde).
Código de Empadronamiento (CODEM) emitido por Administración Nacional de la Seguridad Social.
Número de CUIT o CUIL.
Paso a paso: cómo inscribirse
El trámite de afiliación a PAMI en 2026 puede realizarse completamente online, desde cualquier lugar del país con acceso a internet:
Ingresá al sitio web oficial de PAMI: buscá la sección que permite iniciar la afiliación digital.
Completá tus datos personales: cargá la información solicitada y adjuntá la documentación requerida.
Respondé la encuesta de salud: este paso es obligatorio y forma parte del proceso de evaluación de condiciones médicas.
Enviá el formulario: una vez completados todos los campos, enviá el formulario para su procesamiento.
El proceso suele demorar unos 10 minutos y los datos se validan automáticamente con ANSES y RENAPER. Si se detecta alguna inconsistencia, personal de PAMI puede comunicarse con la persona solicitante para continuar con la gestión.
Una vez que el trámite se completa y es aprobado, el nuevo afiliado recibe un correo electrónico con la credencial digital y la cartilla médica, que habilitan el uso de los servicios y prestaciones sin necesidad de esperar plazos adicionales.