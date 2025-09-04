Elecciones bonaerenses 2025: cuándo empieza la veda electoral y qué está prohibido

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas bonaerenses y muchas personas tienen la duda de cuándo comienza la veda electoral.

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Con el voto de los bonaerenses, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

Frente a este acontecimiento, muchas personas tienen la duda de qué día y a qué hora comenzará la veda electoral, y qué cosas no se pueden hacer durante ese periodo.

Elecciones en Buenos Aires: cuándo empieza la veda electoral y qué no se puede hacer La veda electoral en la provincia de Buenos Aires comenzará en la mañana del viernes 5 de septiembre, a las 8 horas, y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre hasta las 21.

Según la ley 14086, durante la veda electoral está prohibido: