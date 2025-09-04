Elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué pasa si no me presento a votar
Aquellos que no se presenten a votar y no puedan justificar la ausencia, deberán pagar una multa y quedarán en el Registro de Infractores.
En el marco de las elecciones del próximo domingo en la Provincia de Buenos Aires, los ciudadanos mayores de 18 años votarán obligatoriamente en los comicios legislativos. Todos los que figuren dentro del padrón electoral deben presentarse a sufragar y, en caso de no hacerlo, deberán pagar una multa.
Los electores que no se presenten a votar, infringiendo su deber cívico, tendrán que justificar su ausencia de manera que quede acreditada la imposibilidad de sufragar.
Las justificaciones para no presentarse en las elecciones
El Gobierno provincial anunció: "Si estás obligado/a a votar y no lo hacés, sin justificación, podés recibir una multa y quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar". A su vez, explicó que la ausencia solo puede justificarse en tres casos puntuales:
- Estar a más de 500 km de tu lugar de votación
- Tener un problema de salud (debe estar certificado)
- Contar con un motivo de fuerza mayor comprobable
De cuánto es la multa si no voto
Las personas que no se presenten a votar deberán pagar una multa que va desde los $50 a los $500 pesos. Esta sanción alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70. Quienes no concurran tendrán 60 días para justificar la ausencia ante la Junta Electoral.
La Ley Electoral Provincial N° 5109, en su artículo 137, estipula: "La Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales respectivos la nómina de los electores comprendidos en este artículo que no cumplieron con la obligación de votar, para que inicien las acciones correspondientes". Asimismo, establece que las multas "serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos".