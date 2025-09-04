Ya no habrá tarifas de referencia para el transporte de granos

El Gobierno derogó la norma que establecía tarifas de referencia para el transporte de granos y desreguló el mercado. La decisión era reclamada por las cámaras de transportistas.

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de la Secretaría de Transporte, derogó las resoluciones que desde 2016 establecían las tarifas de referencia para el transporte de cereales, oleaginosas y sus derivados. La medida, publicada como Resolución 48/2025, avanza en la desregulación del sector y busca eliminar lo que el Gobierno considera barreras a la libre competencia en el sector.

La normativa anterior fijaba valores orientativos que surgían de mesas de negociación entre transportistas y productores agropecuarios. Sin embargo, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Octavio Pierrini, argumentó que estas referencias habían generado "diversas interpretaciones" y que era momento de "eliminar barreras regulatorias que atenten contra la libertad económica".

La decisión coincide con el retiro de varias entidades clave, como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), de dichas mesas de trabajo. Estas organizaciones habían sostenido que el mercado debía regirse por la libre negociación y no por la intervención del Estado.

