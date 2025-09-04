Autorizan a los puestos de diarios como punto de entrega de correo: qué servicios podrán prestar

El Gobierno de Javier Milei avanzó en un nuevo paso de su plan de desregulación del comercio y los servicios , con impacto directo en el tradicional sistema de venta de diarios y revistas. Mediante el decreto 629/25 publicado en el Boletín Oficial , se dispuso la derogación del régimen jurídico aprobado en el año 2000 y modificado en 2009 , al considerarse “innecesario, obsoleto y limitante” para la actividad.

La medida firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , además elimina el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas , que hasta ahora otorgaba el derecho de parada, reparto y líneas de distribución con zonas de influencia. Sin embargo, estarán autorizados a ofrecer servicios de paquetería, correspondencia y entrega de documentos oficiales.

El decreto sostiene que la venta de diarios y revistas en la vía pública quedará enmarcada en el Código Civil y Comercial de la Nación y en las normativas locales que correspondan, promoviendo la libre competencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado .

El texto oficial recuerda que, en línea con el Decreto 2284/91 de desregulación económica y posteriores normas, la gestión actual busca eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria , fomentando la libre circulación de bienes, servicios y trabajo en todo el territorio nacional.

Uno de los puntos más relevantes de la medida es que las paradas de diarios podrán prestar servicios postales, siempre que: "se registren como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), o celebren acuerdos con un operador postal autorizado".

De esta manera, los canillitas podrán encargarse de la entrega de correspondencia, papelería, paquetería, productos de e-commerce, así como también de tarjetas de crédito, débito, DNI y pasaportes.

La derogación del Decreto 1025/00 entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces, los puestos de diarios y revistas podrán ampliar su actividad en un marco de mayor flexibilidad comercial, alineado con el Decreto 1005/24, que ya había desregulado parte del sector postal.