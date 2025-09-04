Electro Fans suma días: más rebajas y cuotas hasta el 7 de septiembre

Electro Fans no se apaga: después de tres días de fuerte movimiento, las cadenas decidieron estirar la campaña cuatro jornadas más. El nuevo plazo llega hasta el 7 de septiembre, con foco en precios de oportunidad y pagos en cuotas.

La extensión rige en todos los canales de Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. La apuesta es simple: más tiempo para elegir, comparar, rebajas y cerrar compras sin apuro. Para miles de hogares, es una chance concreta de renovar equipos esenciales y ordenar el presupuesto con planes financiados.

La continuidad del evento consolida dos tendencias: el retiro en mostrador y el salto del tráfico web. Siete de cada diez pedidos se retiran en tienda, una modalidad que reduce costos de envío y acelera la entrega. A la par, las visitas a los sitios de las cadenas crecieron más del 50% frente a una semana típica.

Es un dato que habla de usuarios más informados, con búsqueda previa de modelos, consumo energético y reseñas. La experiencia se volvió híbrida: se elige online y se concreta en la sucursal, o al revés. El objetivo es acortar tiempos y asegurar disponibilidad real antes de pagar.

El balance interno marca un desempeño por encima de lo habitual, con una canasta muy definida. Lavarropas, cocinas y lavavajillas encabezan las ventas, impulsados por cuotas convenientes y recambio de equipos antiguos. También suben audio, tablets y pequeños electrodomésticos , desde cafeteras hasta mixers. Incluso muebles para dormitorio y living ganan espacio, muchas veces ligados a mudanzas o refacciones.

La pregunta clave que guía al comprador es el consumo: un equipo eficiente ayuda a bajar la factura de servicios y se amortiza en pocos meses. La garantía extendida y los kits de instalación aparecen en el ticket como complemento frecuente.

Lo que dicen las cadenas

Desde las compañías destacan el buen clima de compra y el salto digital. En Cetrogar señalan que el público confió en la fecha y aprovechó las condiciones para cambiar electrodomésticos. Frávega reporta un catálogo robusto —más de 135 mil artículos— con 750 asesores activos entre web y piso de venta, lo que sostuvo la variedad y la reposición. On City subraya expansión en oncity.com y en sus más de 210 sucursales, motivo por el cual acompaña con una extensión del evento y más categorías en oferta.

Coppel, por su parte, reforzó stock para ampliar el surtido y consolidó la porción de ventas que llega por canales digitales. El denominador común es claro: facilitar el proceso y cumplir tiempos de entrega en plena demanda.

Cómo aprovechar mejor cada peso. Mirá reseñas, garantía y consumo energético. Tené un plan B por si tu primera opción rota stock. Y si vas al local, llevá documento y número de pedido para agilizar.

Qué esperar en los próximos días. La demanda suele concentrarse hacia el fin de semana, por lo que algunos modelos pueden agotarse rápido. La compra híbrida —ver en sala, comprar online; o mirar online y cerrar en caja— permite ganar tiempo y asegurarte el mejor precio vigente. Recordá que cada comercio define sus condiciones: cuotas, topes por cliente, tiempos de entrega y política de cambios.

La campaña finaliza el 7 de septiembre. Para seguir beneficios y novedades de último momento, consultá el sitio oficial del evento (electrofans.com.ar) y las redes con el hashtag #ElectroFans, donde se actualizan promociones, disponibilidad y acciones por categoría. Con información a mano y una lista clara de prioridades, es posible equipar la casa sin estirar de más el presupuesto.