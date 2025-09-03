Electro Fans: estos son los mejores descuentos en celulares y electrodomésticos

Este 1 de septiembre comenzó en Argentina una nueva edición de Electro Fans , el evento de ofertas que se extenderá hasta el miércoles 3 de septiembre inclusive y que permite acceder a importantes descuentos en tecnología y artículos para el hogar. Además, los clientes pueden financiar sus compras en hasta 12 cuotas sin interés.

Según manifestaron desde el sitio oficial, miles de argentinos realizaron sus compras en distintas casas de electrodomésticos y casas tecnológicas en los últimos días aprovechando las promociones.

En esta ocasión, forman parte del programa Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City , que ofrecen promociones tanto en sus sucursales físicas como en sus plataformas de venta online, con envíos a todo el país.

adolescentes celulares telefonos desayuno La oferta de Electro Fans incluye la compra de celulares. Inteligencia Artificial. META

Los mejores descuentos y ofertas del Electro Fans 2025

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el Samsung Galaxy A36, que pasó a costar $649.999 con un descuento del 28%, mientras que el Motorola Edge 40 Pro se ofrece a $999.999, con una rebaja del 38 %. En televisores, el Smart TV Hisense de 65 pulgadas LED se consigue a $972.499 con un 31 % menos. También hay promociones en informática, como la notebook HP de 8 GB con mochila incluida, disponible a $999.999 con un descuento del 20 %.

En línea blanca, la heladera Electrolux no frost de 390 litros se vende a $1.031.199 con una baja del 24 %, y el lavarropas Drean se ofrece a $726.499, un 20 % menos. Entre los productos de climatización y ventilación, el ventilador de techo Codini se consigue a $119.999 con un recorte del 60 %, y el aire acondicionado Philco frío/calor se encuentra en $698.199, lo que representa una rebaja del 29 %.

En pequeños electrodomésticos, el horno de pan Lusqtooff se ofrece a $144.599 con un 39 % de descuento, la pava eléctrica Lusqtooff a $72.999 con una baja del 20 % y el horno eléctrico Codini de 33 litros a $119.999 con un ahorro del 52 %. Finalmente, los mayores descuentos aparecen en artículos de cocina y limpieza: la freidora sin aceite Overtech quedó en $69.999 con una reducción del 77 % y la aspiradora robot de la misma marca se consigue a $149.999, con una rebaja del 70 %.

Las mayores rebajas se concentran en pequeños electrodomésticos, con caídas de precios que van del 52 % al 77 %.

Además de los canales tradicionales, algunas empresas sumaron la modalidad de compra vía courier directo desde Tierra del Fuego. Allí se pueden adquirir celulares, televisores, monitores y equipos de climatización de marcas como Samsung, Noblex, Whirlpool y Sansei, con precios promocionales y entrega a domicilio en todo el país.