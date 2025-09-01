Cómo comprar celulares y electrodomésticos con 45% de descuento y hasta 15 cuotas

Las heladeras y otros electrodomésticos con descuento en el Electro Fans.

El inicio del Electro Fans en las tiendas más importantes del país ya genera revuelo y promete descuentos para comprar celulares, electrodomésticos y televisores, entre otros productos. Se trata de una nueva edición de esta promoción que llega para liquidar precios con todo.

Si estabas esperando la oportunidad ideal para equipar tu hogar con nuevos electrodomésticos, cambiar tu heladera o darte un gusto a precio de liquidación, del 1 al 3 de septiembre se disfrutará la nueva edición de Electro Fans, uno de los eventos más esperados para aquellos que les gusta aprovechar grandes ofertas.

Las ofertas y descuentos en electrodomésticos Entre ellas se encuentran precios rebajados hasta en un 45%, beneficios bancarios y múltiples opciones de financiación en hasta 15 cuotas sin interés. Además, en caso de ser cliente del Banco Nación tenés la promoción exclusiva con 15 cuotas sin interés, y 15% de descuento con reintegro.

En algunas tiendas seleccionadas, como Megatone, informaron que en las sucursales se puede gestionar tu Crédito en Megatone de manera ágil y sencilla, solo con tu DNI, y acceder a un plan de hasta 24 cuotas fijas. Como ventaja adicional, la primera cuota la abonás recién en octubre, para que disfrutes tu compra sin preocuparte por los gastos inmediatos.

celular_1.jpg Los celulares y electrodomésticos se pueden adquirir con descuento.