Cómo funcionará el transporte público en la provincia de Buenos Aires el domingo de elecciones

El Ministerio de Transporte dispuso como funcionará el transporte público para las elecciones provinciales y nacionales.

El transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires en las elecciones provinciales y nacionales del 7 de septiembre y del 26 de octubre, respectivamente.

Así lo anunció el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a través del Boletín Oficial. La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia y, también, el transporte fluvial del Delta del Paraná. De esta forma, los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional.

El transporte público será gratuito En un comunicado oficial, asimismo, el titular de la cartera, Martín Marinucci, sostuvo que "nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades".

De igual forma, el ministerio apeló a que los municipios de la provincia de adhieran a la medida y así "reafirmar el compromiso de la gestión" con el "acceso universal al sufragio" y el "fortalecimiento de la democracia".