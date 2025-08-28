Presenta:

Sociedad

|

Elecciones

Cómo funcionará el transporte público en la provincia de Buenos Aires el domingo de elecciones

El Ministerio de Transporte dispuso como funcionará el transporte público para las elecciones provinciales y nacionales.

MDZ Sociedad

El transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Foto: Rodrigo DAngelo / MDZ

El transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El transporte público será gratuito en la provincia de Buenos Aires en las elecciones provinciales y nacionales del 7 de septiembre y del 26 de octubre, respectivamente.

Así lo anunció el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a través del Boletín Oficial. La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia y, también, el transporte fluvial del Delta del Paraná. De esta forma, los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones a nivel provincial y nacional.

Te Podría Interesar

El transporte público será gratuito

En un comunicado oficial, asimismo, el titular de la cartera, Martín Marinucci, sostuvo que "nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades".

De igual forma, el ministerio apeló a que los municipios de la provincia de adhieran a la medida y así "reafirmar el compromiso de la gestión" con el "acceso universal al sufragio" y el "fortalecimiento de la democracia".

colectivo micro transporte publico mendotran colectivos micros sube aumento boleto pasaje (2).jpg
Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones.

Los recorridos tendrán frecuencia de sábado para las elecciones.

Archivado en

Notas Relacionadas