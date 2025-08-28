La Ciudad de Buenos Aires obtuvo un reconocimiento internacional por avances en la seguridad vial

La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida en la primera edición del Global Road Safety Speed Challenge. El logro incluye un apoyo financiero.

La Ciudad de Buenos Aires recibió un reconocimiento por su compromiso en reducir la velocidad en áreas urbanas y promover calles más seguras. El logro fue otorgado en la primera edición del Global Road Safety Speed Challenge e incluye un apoyo financiero que permitirá sostener y ampliar las políticas de seguridad vial en la Ciudad.

Los Global Road Safety Speed Challenge son organizados por Bloomberg Philanthropies, una de las fundaciones más influyentes del mundo liderada por Mike Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P y ex alcalde de New York.

En su anuncio oficial, Bloomberg Philanthropies destacó a la Ciudad por introducir la reducción del límite de velocidad a 50 km/h en corredores urbanos de alto riesgo y por modernizar la tecnología de fiscalización, incorporando radares fijos y móviles, junto con dispositivos de medición de velocidad manuales.

Speed Challenge: una forma de promocionar la seguridad vial El Speed Challenge forma parte de la Iniciativa de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global, que desde 2007 trabaja junto a gobiernos y organizaciones internacionales para salvar vidas mediante acciones de reducción de velocidad, fortalecimiento de legislación, mejora de la infraestructura vial y cambios de comportamiento en el tránsito. Gracias a este programa, se han salvado alrededor de 900.000 vidas en más de 50 ciudades de todo el mundo.

“El exceso de velocidad mata a 1.600 personas cada día. De hecho, es una de las principales causas de lesiones y muertes prevenibles en todo el mundo”, afirmó Michael R. Bloomberg.