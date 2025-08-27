Hacelo corto: la Ciudad de Buenos Aires impulsa un nuevo premio para reflexionar sobre el uso de pantallas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nueva categoría en el reconocido certamen " Hacelo Corto ": el premio especial "Aprendé a desconectar". La propuesta, que forma parte del programa Medios en la Escuela, invita a estudiantes a reflexionar sobre los efectos adversos del uso excesivo de pantallas .

" Hacelo Corto " es considerado el festival de cortometrajes más importante de Latinoamérica realizado por niños, niñas y jóvenes. A través de esta convocatoria, se busca fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y la creatividad, integrando los medios audiovisuales como herramientas de aprendizaje.

La inscripción estará abierta desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2025 , y las escuelas —tanto de gestión estatal como privada— podrán participar con cortometrajes de entre uno y cinco minutos de duración, presentados en formato horizontal HD o FHD (.mp4, codec h264, hasta 2 GB). Cada institución podrá presentar hasta cinco trabajos, que pueden ser ficciones, animaciones, documentales o ensayos.

Los cortometrajes deben abordar la temática del uso excesivo de pantallas, explorando sus riesgos, impactos y consecuencias en la vida cotidiana de niños y adolescentes. Serán evaluados según la calidad narrativa, la coherencia estructural, la construcción de personajes y la claridad en la transmisión del mensaje.

Los tres trabajos más destacados serán premiados con una cámara Canon EOS 250D con accesorios, y pasarán a integrar el archivo del programa Medios en la Escuela, estando disponibles en el canal oficial de YouTube del festival Hacelo Corto.

Esta iniciativa refleja el interés creciente de la Ciudad de Buenos Aires por promover el uso saludable y consciente de la tecnología, especialmente entre los más jóvenes, quienes enfrentan el desafío de convivir permanentemente con pantallas en su entorno educativo y personal.

FUENTE: Prensa Ciudad de Buenos Aires