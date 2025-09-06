Elecciones en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este domingo en la jornada de votación, según el SMN.

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá una jornada clave con las elecciones provinciales. El tiempo acompañará de manera dispar, con diferencias marcadas entre distintas zonas del territorio bonaerense, según las imágenes del pronóstico.

En el conurbano y en el centro-norte de la provincia se prevé un cielo mayormente despejado, con predominio del sol y pocas nubes, lo que brindará un marco tranquilo para la concurrencia a las urnas. La situación será distinta hacia el interior y el sur bonaerense, donde la nubosidad será más notoria.

Las localidades costeras como Mar del Plata, Necochea y la zona de la Bahía de Samborombón tendrán un cielo parcialmente nublado, con intervalos de sol, aunque sin señales de lluvias. En cambio, hacia el oeste provincial, la nubosidad será algo más densa, aunque tampoco se observan precipitaciones en las imágenes disponibles.

En el conurbano, donde se espera gran concurrencia a los centros de votación, el pronóstico indica condiciones favorables: sol a pleno en gran parte de la jornada, con algunas nubes pasajeras pero sin mayores complicaciones climáticas.

A nivel nacional, el mapa muestra un panorama variado: provincias del norte y noreste con cielo mayormente despejado, mientras que hacia el noroeste y Cuyo se observan nubes y algunas lluvias aisladas. En el sur del país, el clima se presenta con nubosidad en sectores de la Patagonia, aunque con ventanas de sol en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De esta manera, las elecciones provinciales en Buenos Aires transcurrirán bajo un clima que, en líneas generales, favorecerá la participación ciudadana.