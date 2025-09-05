Sábado soleado en Buenos Aires: el contraste con el sur lluvioso y un norte con nubosidad

Este sábado 6 de septiembre se espera sol en Buenos Aires y gran parte del país, salvo en el extremo sur y algunos sectores del norte con lluvias.

El próximo sábado 6 de septiembre, gran parte del país disfrutará de una jornada con sol, y la provincia de Buenos Aires será uno de los puntos destacados. El pronóstico indica un cielo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y un respiro climático en medio de la semana.

Un Buenos Aires soleado para este sábado En el área metropolitana y en la mayor parte del territorio bonaerense predominarán las condiciones estables, con el sol como protagonista. Esta situación se repite en gran parte del centro y del litoral, donde también se espera buen tiempo y escasa nubosidad.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 20.49.29 Un Buenos Aires soleado para este sábado. SMN.

El panorama cambia hacia el extremo sur de la Argentina. Allí, la nubosidad será más intensa y se registrarán lluvias en sectores de la Patagonia, lo que marcará un contraste con el resto del país. Tierra del Fuego y la zona cordillerana patagónica aparecen en el mapa con precipitaciones y un escenario inestable.

En el norte argentino, en provincias como Salta y parte de Formosa, se observa la presencia de nubosidad con algunas lluvias aisladas, lo que muestra un panorama más variado en comparación con la estabilidad del centro y el este del país.