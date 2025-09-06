El Gobierno habría vendido US$500 millones para frenar al dólar y el riesgo país se disparó.

El Gobierno habría vendido US$500 millones para contener al dólar previo a las elecciones bonaerenses, pero el riesgo país superó los 900 puntos.

En la semana previa a las elecciones bonaerenses, el Gobierno intensificó su estrategia de intervención en el mercado cambiario para contener la suba del dólar. Según estimaciones privadas, el Tesoro habría vendido cerca de US$500 millones entre el martes y el viernes, en un intento de mostrar estabilidad en los días previos a los comicios.

La maniobra dejó una fuerte señal de debilidad: el riesgo país volvió a superar los 900 puntos, encendiendo luces de alarma sobre la sostenibilidad de la estrategia económica. En los mercados se interpretó la medida como una apuesta de corto plazo con alto costo para las reservas y sin garantías de estabilidad en el mediano plazo.

De acuerdo con un informe, más de la mitad de esas divisas –unos US$280 millones– se habrían colocado en la última rueda antes de las elecciones, en un mercado en el que se operaron US$566,5 millones. En ese escenario, el Tesoro terminó aportando prácticamente la mitad de los billetes, mientras el Banco Central reforzó su presencia en futuros.

El Gobierno intenta frenar la subida del dólar El dólar mayorista, que había arrancado la semana en $1380 tras un salto inicial, cerró el viernes en $1355, con una baja de $7,50 respecto de la jornada anterior. El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, señaló que “desde el martes podría decirse que volvió el crawling peg”, en referencia a la devaluación administrada que marcó etapas pasadas de la política cambiaria.

No obstante, la aparente calma cambiaria tuvo un costo elevado: el Gobierno gastó alrededor del 30% de la munición líquida de US$1669 millones con la que contaba el Tesoro antes de estas intervenciones. Esos dólares estaban originalmente destinados a reforzar las reservas y atender compromisos de deuda, lo que agravó las dudas de los inversores.