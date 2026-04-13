Wall Street: bonos en verde, acciones argentinas operan mixtas y el riesgo país cae hasta 532 puntos básicos

Los bonos soberanos argentinos y las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York se movieron este lunes con subas generalizadas en Wall Street . Los bonos soberanos registran subas de hasta 1,9%, mientras que los ADR (American Depositary Receipt) tienen alzas superiores al 7%.

Esto se da en un contexto, en el que los inversores globales siguen de cerca los acontecimientos en la guerra en Medio Oriente. Tras los truncados avances en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz en represalia.

En ese escenario, con mayoría de caídas en las bolsas europeas, resultados mixtos en los mercados asiáticos y números en verde en Wall Street, la deuda soberana argentina en dólares resiste el clima global, y sube hasta 1,9% en Nueva York este lunes.

Con este resultado el riesgo país se ubicó en el arranque de la rueda en 541 puntos básicos, 12 puntos menos que el cierre del viernes, con una baja adicional durante la jornada hasta tocar los 532 puntos, el nivel más bajo desde el 20 de febrero pasado.

En este contexto, los bonos bajo legislación local operaron mixtos, con bajas de hasta 1,0% en el Global 2046, pero subas en el Bonar 2041 (1,4%), Bonar 2035 (1,1%) y los Bonares 2030 y 2038 (0,6%).

Acciones

En la Bolsa porteña, el índice Merval retrocede marginalmente -0,12%, en un marco en que las acciones del panel líder cotizan mixtas, lideradas por los papeles de Transener (4,3%), seguido por Ternium (2,7%), Comercial del Plata (1,3%) y YPF y Metrogas (1,0%).

En cuanto a los papeles argentinos que operan en Wall Street alternan subas y bajas. Los ADR de Globant subieron 7,7%, Mercado Libre 3,27%, Ternium 2,99%, Banco Macro 1,51% e YPF 1,30%.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en la pizarra del Banco Nación, una baja de -0,72%, mientras que el mayorista quedó en $1.345 y $1.354 para ambas puntas.

La jornada estuvo marcada por una leve suba del dólar paralelo en torno a 0,7%, quedando en $1.380 para la compra y $1.400 para a venta.

Por su parte, los dólares financieros registraron un retroceso de -0,60 en el dólar MEP, quedando en $1.404,47, mientras que el Contado con Liqui bajó -0,40%, cotizando a $1.469,07.