El mercado se prepara para pintarse de verde en la apertura de este lunes

Tras la contundente victoria del Gobierno en las elecciones , el mercado se prepara para pintarse de verde en la jornada del lunes. Con baja en la cotización del dólar y subas en bonos y acciones .

"Van a volar bonos y acciones. El mercado estaba sobrevendido y muy comprado en dólar", comentó a MDZ un importante broker de bolsa.

A las 22, en el "overnight” de Wall Street , las acciones argentinas trepan. Un movimiento que puede servir de anticipo de las cotizaciones de los activos argentinos cuando abra el mercado en la mañana del lunes.

"Con el contundente triunfo del oficialismo, es muy probable que mañana los mercados reaccionen de forma positiva. Podemos esperar una baja en los dólares financieros y una suba en bonos y acciones , reflejando un alivio por la validación política del rumbo económico actual", comentó a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Y agregó: "De todos modos, después del entusiasmo inicial, el foco del mercado va a pasar rápidamente a las próximas medidas del Gobierno, especialmente en lo cambiario. Si el resultado electoral se traduce en mayor gobernabilidad y señales de consistencia macro, el rebote podría consolidarse; si no, será más bien una reacción de corto plazo, porque los fundamentals macro son los mismos que el viernes".

El dólar cripto, al cierre de esta nota, cotizaba a $1.477,80 en la pantalla de Ripio. El valor registró un retroceso del 6% intradiario. Un operador del mercado cambiario sostuvo a este medio que espera el que dólar abra tranquilo en torno a los $1.500. El blue cerró el viernes a $1.525.

"Seguramente a partir de mañana tendremos un dólar en baja, activos de la Argentina subiendo, los ahorros que se fueron volviendo, lo cual va a hacer caer (puestos en dólares) el valor del tipo de cambio. Y nos vamos a olvidar de hablar de si el techo es sostenible o no, para empezar a ver una economía que, como vuelve a tener financiamiento, baja la tasa de interés y vuelve a dinamizarse", añadió el Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

Luego de conocerse los datos oficiales, los papeles argentinos treparon hasta 17% en el "overnight" de Wall Street.

Qué dijo Caputo sobre el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, votó este domingo y subrayó que el dólar y el esquema cambiario seguirán “exactamente igual”, ubicándose “siempre dentro de las bandas”. En esa línea, aseguró que "el dólar se va a mantener dentro de las bandas" y que eso lo deja "cómodo". "El esquema sigue. No puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", añadió.

Al ser consultado sobre la volatilidad que mostraron los mercados, el titular del Palacio de Hacienda remarcó: "Hay que ser muy respetuosos. No podría decir que se va a terminar la volatilidad o no".